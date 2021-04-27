В партии “Наш край” заявили, что пасхальная корзина за год подорожала больше, чем на четверть, и фермерам нужна господдержка

“Украинское правительство целенаправленно уничтожает отечественного производителя сельскохозяйственных продуктов, поддерживая импорт. Наши фермеры, не имея реальной поддержки, просто не могут конкурировать с европейскими, которые получают в виде прямых дотаций до 35% расходов бюджета ЕС. Только пасхальная корзина за год подорожала более чем на 25%. Единственный путь остановить рост цен и инфляцию – государственная поддержка отечественного производителя и разумный подход к импорту”, – заявил политик.

По его оценкам, Кабинет Министров вопреки национальным интересам предоставляет возможности для импорта в Украину продуктов питания, а украинские фермеры остаются без поддержки и не могут конкурировать с иностранными даже не внутреннем рынке.

“В 2021 году только 1,35 млрд грн пойдут на фермерство, развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции. Это менее 0,1% от общих расходов отечественного бюджета. Худшая ситуация у производителей молочных продуктов, плодоовощной продукции и сахара”, – подчеркнул Мазурчак.

Он убежден, что в Украине необходима программа поддержки и стимулирования фермерства – дотации и дешевые кредиты, а также налаженная потребительская кооперация и переработка продукции. Внимания со стороны власти требуют и недостаточные возможно украинских аграриев хранить произведенную продукцию, считает политик.

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