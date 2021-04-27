 

В партии “Наш край” заявили, что пасхальная корзина за год подорожала больше, чем на четверть, и фермерам нужна господдержка

27.04.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украинское правительство целенаправленно уничтожает отечественного производителя сельскохозяйственных продуктов, поддерживая импорт. Наши фермеры, не имея реальной поддержки, просто не могут конкурировать с европейскими, которые получают в виде прямых дотаций до 35% расходов бюджета ЕС. Только пасхальная корзина за год подорожала более чем на 25%. Единственный путь остановить рост цен и инфляцию – государственная поддержка отечественного производителя и разумный подход к импорту”, – заявил политик.

По его оценкам, Кабинет Министров вопреки национальным интересам предоставляет возможности для импорта в Украину продуктов питания, а украинские фермеры остаются без поддержки и не могут конкурировать с иностранными даже не внутреннем рынке. 

“В 2021 году только 1,35 млрд грн пойдут на фермерство, развитие животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции. Это менее 0,1% от общих расходов отечественного бюджета. Худшая ситуация у производителей молочных продуктов, плодоовощной продукции и сахара”, – подчеркнул Мазурчак.

Он убежден, что в Украине необходима программа поддержки и стимулирования фермерства – дотации и дешевые кредиты, а также налаженная потребительская кооперация и переработка продукции. Внимания со стороны власти требуют и недостаточные возможно украинских аграриев хранить произведенную продукцию, считает политик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / В СК назвали число несовершеннолетних участников незаконных акций

05.12 / Документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой рассекретили

20.12 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

29.07 / Смягчение условий въезда украинцев в Евросоюз ожидается не раньше осени – вице-премьер Украины Стефанишина

27.04 / Эрдоган напомнил о фактах причастности США к геноциду

25.04 / SRF – Франция в шоке из-за убийства полицейского, подозревают теракт

04.08 / Любовница Картрайта дала показания на супругу рэпера

03.11 / “Пришла стерва какая-то”. Чапкис рассказал о реакции детей на его четвертый брак

22.10 / Подмосковного чиновника задержали по делу о взятке в особо крупном размере

03.08 / Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика