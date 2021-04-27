 

В Польше один украинец откусил ухо другому – полиция

27.04.2021, 16:34, Новости дня
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По данным полиции, двое украинцев, работающих в одной фирме и проживающих в одном доме, вместе употребляли алкоголь. Через некоторое время между ними возникла ссора, во время которой 36-летний мужчина откусил 33-летнему земляку кусок правого уха.

После этого оба внезапно успокоились и продолжили выпивать. Однако у пострадавшего место укуса начало кровоточить, из-за чего пришлось срочно вызвать “скорую”. Медики забрали украинца в больницу.

На следующий день полиция пришла к его коллеге – у него в крови все еще было 1,5 промилле.

Мужчине предъявили обвинение в причинении серьезного вреда здоровью. По решению суда, он был взят под временный арест.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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