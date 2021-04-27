“Вы его еще и благодарите?”, ” По фото видно, как любили вы и как любил муж”. Поклонники Slavia отреагировали на ее развод с Dzidzio
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“Да это правда. Мы разводимся. Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Спасибо Михаилу за опыт”, – написала она.
“Вы его еще и благодарите?” – написали в комментариях пользователи сети.
“За каждым успешным мужчиной стоит женщина! Он еще пожалеет!”, – отреагировали на заявление артистки фолловеры.
“Думаю, для вам это сложное решение. Даже по фото видно, как любили вы и как любил муж”, – прокомментировали публикацию артистки подписчики.
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Контекст:Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) оформили отношения в 2013 году после продолжительных отношений – пара познакомилась во время учебы в музыкальном училище.
Супруги вместе начинали карьеру певцов во Львове, получили образование в Киевском национальном университете культуры и искусств.
24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – заявил артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.
В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.
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