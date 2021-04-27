 

ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов

27.04.2021, 16:02, Новости дня
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Американскую компанию Apple оштрафовали на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

«26 апреля 2021 года ФАС РФ наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906  млн 299 тыс. 392,16 рубля (более 12 млн долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства», – сообщается на сайте ведомства.

В августе 2020 года ФАС по иску АО «Лаборатория Касперского» возбудила дело в отношении Apple. Ведомство установило, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений на iOS, предоставляя конкурентные преимущества своим продуктам и одновременно ухудшая условия распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля».

«Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям», – напомнили в ведомстве.

Согласно предписанию, Apple обязана не допускать преимущественных условий для собственных приложений по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для создателей приложений «родительского контроля» возможность распространить их в App Store без потери функционала.

Сейчас исполнение предписания приостановлено в связи с обжалованием в суде.

Напомним, 10 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений.

В октябре прошлого года в США подали иск против Apple в связи с предполагаемой монополизацией рынка игр для смартфонов.



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