 

Большинство отравившихся хлором в бассейне детей выписаны из больницы

27.04.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госпитализированные после отравления хлором в бассейне в Пензенской области 12 детей выписаны из больницы, восемь остаются в медучреждениях, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Из (больницы) Нижнего Ломова выписаны все. В пензенских больницах остаются трое детей в Захарьина (клиническая больница №6) в отделении токсикологии, пять в педиатрии в Филатова (областная детская больница)», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным регионального минздрава, состояние детей удовлетворительное и они чувствуют себя хорошо.

Напомним, 24 апреля в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. Состояние отравившихся детей оценивалось как стабильное. СК возбудил уголовное дело. На следующий день следователи задержали подозреваемого замдиректора спортшколы. По предварительным данным, мужчина был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещение бассейна.

Тренера Елену Демину, которая спасла отравившихся хлором детей в бассейне наградят орденом «За заслуги перед Пензенской областью» первой степени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Госдума одобрила законопроект о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд

15.09 / Рейтинг доверия Путину среди жителей 13 развитых стран оказался выше, чем у Трампа

11.02 / ДТЭК приветствует расследование и выявление реальных причин кризиса в энергетике – заявление компании

04.03 / ЛIГА.net – почти 89% украинцев, подключённых к ИВЛ, умерли

09.12 / Минздрав Украины планирует создать мобильные бригады для вакцинации от COVID-19

24.02 / OPPO передает технологию быстрой зарядки другим компаниям

17.11 / Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

02.09 / Биган предупредил о «значительных последствиях» вмешательства России в Беларуси

25.08 / Вашингтон осудил встречу Эрдогана с лидерами ХАМАС

17.04 / Захарова назвала киевский режим «импортной антиукраинской голограммой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика