Ученые предложили сделать развитие Арктики нацпроектом

Развитие Арктики должно стать национальным проектом России, в котором примут участие промышленные предприятия и научные центры, ключевая роль будет у Северного морского пути, отметили эксперты в докладе НИУ ВШЭ.

«Развитие Арктики должно стать действительно национальным проектом, но не просто за счет большего федерального финансирования, а непосредственного участия и подключения промышленности, научных центров и обслуживающих производств других регионов РФ и комплексного задействования их конкурентных преимуществ внутри межрегиональных цепочек создания стоимости. Ключевую роль в достижении этой задачи будет играть развитие Северного морского пути и восстановление и развитие меридиональных транспортно-логистических маршрутов», – цитирует ТАСС доклад.

По мнению экспертов, роль Арктики в развитии РФ выше, чем у остальных государств, этот регион позволяет стране получить 10% ВВП и 20% совокупного экспорта.

Природные богатства региона должны стать базой высокотехнологичных производств и сервисных компаний, обслуживающих арктические проекты.

Ученые отмечают, что необходимо сохранять особый правовой статус Арктики. США и несколько других государств настаивают на «усреднении» правового статуса этого региона, что ведет к появлению неарктических стран, это скажется на экологическом состоянии.

Арктика в таком случае уже не будет буферной зоной между державами и милитаризируется.

«В-третьих, «открытие» Арктики создает угрозу нынешнему международно-правовому режиму судоходства в регионе, закрепляющему исключительные права арктических стран, что, в свою очередь, ведет к еще большему усилению военно-политических и экологических угроз безопасности», – говорится в документе.

В апреле президент Владимир Путин заявлял, что РФ создает самый мощный ледокольный флот в мире. Президент также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.