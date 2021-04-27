Новый смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G первым получит HarmonyOS 2.0 на самом старте

Как стало известно из достоверных источников, компания Huawei начнет изначально устанавливать операционную систему HarmonyOS 2.0 на новые модели смартфонов Mate 40 Pro 4G и Mate X2 4G.

Также разработчик сообщает, что оба гаджета выйдут без поддержки сетей пятого поколения. Однако в них будет использован современный чипсет Huawei Kirin 9000.

Вторая версия операционной системы HarmonyOS, созданной специалистами самого Huawei, будет устанавливаться на указанные устройства с самого старта продаж, что является уникальным на рынке случаем, отмечают эксперты. Смартфоны уже скоро должны выйти на рынок. Они также будут отличаться хорошими техническими характеристиками и уникальным дизайном.