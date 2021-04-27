Новый смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G первым получит HarmonyOS 2.0 на самом старте
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Как стало известно из достоверных источников, компания Huawei начнет изначально устанавливать операционную систему HarmonyOS 2.0 на новые модели смартфонов Mate 40 Pro 4G и Mate X2 4G.
Также разработчик сообщает, что оба гаджета выйдут без поддержки сетей пятого поколения. Однако в них будет использован современный чипсет Huawei Kirin 9000.
Вторая версия операционной системы HarmonyOS, созданной специалистами самого Huawei, будет устанавливаться на указанные устройства с самого старта продаж, что является уникальным на рынке случаем, отмечают эксперты. Смартфоны уже скоро должны выйти на рынок. Они также будут отличаться хорошими техническими характеристиками и уникальным дизайном.
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