 

В Бангладеш одобрили экстренное использование вакцины «Спутник V»

27.04.2021, 13:21, Новости дня
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Власти Бангладеш одобрили экстренное использование российской вакцины «Спутник V».

Главное управление страны по лекарственным препаратам заявило, что начнет импорт российской вакцины для ее дальнейшего применения, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Star.

По последним данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи страны, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш составляет 748628. С начала эпидемии выздоровели 661693 человека, число летальных исходов достигло 11150.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

Ранее РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции  



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