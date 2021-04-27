 

Киев потребовал от российского консула в Одессе покинуть Украину

27.04.2021, 13:04, Новости дня
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Министерство иностранных дел Украины объявило российского консула в Одессе нежелательным лицом, дипломат должен покинуть страну до 30 апреля.

«МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», – говорится в сообщении украинского МИД.

В середине апреля МИД РФ сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера, в РФ нежелательно. После этого МИД Украины выразил протест, заявив, что старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов. В ответ Москва 26 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля. 



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