Хакеры атаковали разработчика вакцины от COVID «Вектор»

В 2020 году хакеры планировали получить доступ к технологиям создания вакцины от COVID-19 российского центра «Вектор», они нарастили число кибератак в четыре раза, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», – цитирует Мурашова РИА «Новости».

По его словам, все атаки на «Вектор» проводились с целью получения несанкционированного доступа, что «свидетельствует об устремлениях к получению технологий создания вакцины от COVID-19». Он пояснил, что хакеры пытались внедрить вредоносное ПО в информационные системы «Вектора».

Вакцина «Вектора» «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в РФ в середине октября 2020 года.

Ранее Мурашов отмечал, что хакерские атаки при попытке похитить секреты создания российских вакцин в основном проводились с территории США, Китая, Германии и Нидерландов.