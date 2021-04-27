Названы сроки начала испытаний опытного образца самолета «Байкал»

Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Опытный образец ЛМС-901 «Байкал» будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний запланировано на конец этого года. Девятиместный самолет «Байкал» должен заменить на местных авиалиниях Ан-2 и содействовать улучшению транспортной доступности в российских регионах, в том числе, поступив во флот создаваемой Дальневосточной авиакомпании», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.