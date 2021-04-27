 

Названы сроки начала испытаний опытного образца самолета «Байкал»

27.04.2021, 13:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Опытный образец ЛМС-901 «Байкал» будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний запланировано на конец этого года. Девятиместный самолет «Байкал» должен заменить на местных авиалиниях Ан-2 и содействовать улучшению транспортной доступности в российских регионах, в том числе, поступив во флот создаваемой Дальневосточной авиакомпании», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Шрайк: Такого трэша, как на округе №87, не было давно. Даже регионалы, обычно не склонные к компромиссам, проводили перевыборы на самых адских округах

21.03 / Ученые назвали собак опасными для человечества

02.04 / Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует

17.04 / В Кремле посоветовали послу США отправиться в Вашингтон

10.08 / Генпрокурор США сравнил движение «Антифа» с революционерами-большевиками

21.02 / Белый дом отказался строить догадки о происхождении COVID-19

21.02 / Nl – израильские эксперты рекомендуют Байдену диалог с Россией по кибербезопасности

12.03 / “Фамилии не имеют разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ… Важно одно – ты готов работать законно?”. Полный текст обращения Зеленского

22.09 / Президент Ирана оценил жизнь страны под санкциями США

21.10 / Лига чемпионов. “Шахтер” неожиданно обыграл “Реал”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика