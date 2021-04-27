 

Euronews – 35 лет в зоне отчуждения — бывший учитель не жалеет, что вернулся в Чернобыль

27.04.2021, 13:00, Новости дня
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Некогда многотысячный Чернобыль опустел после аварии на атомной станции, и сейчас в зоне отчуждения живут лишь несколько сотен человек — в том числе бывший учитель местной школы и его жена, которые после эвакуации приложили все усилия, чтобы вскоре вновь вернуться домой. Пенсионеры говорят, что за эти 35 лет у них не возникало проблем со здоровьем из-за радиации. Однако им тяжело видеть, как родные места обезлюдели, передаёт Euronews.

Заброшенные дома и знаки, предупреждающие о радиационной опасности, — некогда многотысячный Чернобыль практически сразу опустел после аварии на атомной станции. Здесь, в зоне отчуждения, сейчас живут всего несколько сотен человек. 

Среди них — 85-летний Евгений Фёдорович Маркевич. Он работал учителем и был эвакуирован. Но родной дом, словно якорь, удерживал его подле себя. 

ЕВГЕНИЙ МАРКЕВИЧ, житель Чернобыля: Вот такими «партизанскими методами» мы сюда… Так три раза я попадал — то на «Ракете», то в форме милиционера, то через лес. Когда хочется, преград нет. 

Через несколько месяцев после аварии Маркевич убедил директора службы радиационного контроля АЭС нанять его на работу. С тех пор мужчина не покидает Чернобыль: вместе с женой занимается огородом. Правда, овощи — картофель и огурцы, приходится проверять на радиацию в местной лаборатории. 

ЕВГЕНИЙ МАРКЕВИЧ: Вот эти правила радиационной безопасности, они всё время существуют. Их надо просто тщательно выполнять. Конечно, не везде можно всё предусмотреть. Конечно, обязательно где-то ты лишнего прихватишь, что-то сделаешь не так. Но тем не менее ты себя частично обезопасишь. 

По оценкам экспертов, район не будет безопасным для проживания людей в течение сотен или даже тысяч лет. Но Евгения Фёдоровича это не пугает. Пенсионеры говорят, что проблем со здоровьем, связанных с радиацией, у них нет.

С одной вещью Евгению Фёдоровичу тяжело смириться — нелегко видеть, как некогда оживлённый Чернобыль стал городом-призраком. 

ЕВГЕНИЙ МАРКЕВИЧ: Счастье большое, что дома живёшь. И грусть, что всё не так, как обычно, как привычно было… 

Дата выхода в эфир 25 апреля 2021 года.  



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