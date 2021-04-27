 

Песков рассказал о контактах Москвы и Киева по возможной встрече Путина и Зеленского

27.04.2021, 12:12, Новости дня
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Администрация президента РФ и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Замруководителя администрации (президента РФ Дмитрий) Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время он уточнил, что Киев пока не предлагал альтернативные Москве площадки для возможной встречи президентов РФ и Украины.

Песков также заявил, что целью возможной встречи президентов РФ и Украины не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. «Абсолютно четко было изложено президентом (РФ Владимиром Путиным) его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал представитель Кремля.

По его словам, повестка возможной встречи требует прояснения многих деталей. «Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча», – сказал Песков, отметив, что это не совсем коррелирует с представлением президента РФ о наполнении такой встречи.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.



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