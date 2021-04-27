 

В Украину на День Независимости приедет Дуда, это будет ответный визит

27.04.2021, 12:06, Новости дня
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Он рассказал о подготовке визита в Польшу 3 мая президента Украины Владимира Зеленского. Приезд главы Украинского государства приурочен к празднованию 230-летия принятия конституции Польши.

Зеленский также проведет в Варшаве встречу с Дудой.

“Щерский также сообщил, что Анджей Дуда посетит Украину с ответным визитом в августе, во время празднования Дня Независимости страны”, – объяснили в польском ведомстве.

Контекст:О предстоящем визите Зеленского в Польшу сообщал в марте заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он говорил, что график контактов на высшем уровне в 2021 году уже согласовали.
Последний раз Зеленский и Дуда встречались в октябре 2020 года в Киеве. По итогам переговоров главы двух государств сделали ряд заявлений: осудили надругательство над памятниками и подчеркнули важность эксгумации жертв конфликтов ХХ века, обсудили необходимость деоккупации Крыма, подписали договор о расширении доступа к объектам приватизации.
Зеленский также выразил мнение, что председательство Польши в Совете Евросоюза в 2025 году поможет Украине добиться полноправного членства в блоке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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