 

Вдова автора скульптуры «Петербургский ангел» найдена мертвой

27.04.2021, 11:18, Новости дня
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Вдова автора скульптуры «Петербургский ангел» Романа Шустрова, художница Мария Касьяненко найдена мертвой у себя дома в центре Санкт-Петербурга.

Сообщение в дежурную часть поступило около полуночи вторника. Наряд полиции прибыл на проспект Римского-Корсакова. В двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже, лежало тело женщины, рядом силовики обнаружили пистолет браунинг, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Как информирует «Царьград», погибшая – вдова известного петербургского скульптора Романа Шустрова, 35-летняя художница Мария Касьяненко. По словам родственников, художница была в глубокой депрессии после смерти мужа. Смерть Касьяненко подтвердила ее тетя Евгения Манро.

Роман Шустров умер в мае прошлого года от двухсторонней пневмонии, которая развилась после COVID-19. Шустров известен скульптурами печальных ангелов, которые установлены в Измайловском парке и Любашинском саду. После смерти художника на набережной Карповки был установлен ангел в память о медиках, погибших от коронавируса.



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