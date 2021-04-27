С украинскими церковнослужителями договорились, что на Пасху не будут целовать кресты и иконы – Степанов

“Ситуация стабилизируется, но мы не можем расслабляться: впереди – длинные выходные, сначала пасхальные, а затем майские праздники. […] По возможности отложите, пожалуйста, поездки к вашим друзьям и родственникам, отмечайте большой праздник в семейном узком кругу”, – сказал он.

Глава Миздрава сообщил, что с целью “избежать всплеска заболеваемости после пасхальных праздников” Кабинет Министров провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и достиг ряда договоренностей об эпидемиологических ограничениях.

По словам Степанова, договорились, в частности, о незакрытых дверях храмов и “временном запрете физического контакта при проведении обрядов”. Это касается в том числе поцелуев “крестов, икон, святынь”.

Обращаясь к украинцам, министр попросил тех, у кого в семье есть люди из группы риска относительно COVID-19, чтобы они вместо них сходили на освящение пасок, если “обязательно нужно сходить в храм”.

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.

Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.

В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19, заявил 23 апреля главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

25 апреля начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что проверки показали несоблюдение в церквях противоэпидемических правил.

По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили почти 2,04 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 7915 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 42,95 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,6 млн.

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