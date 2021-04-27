 

Сотрудница ЧОП и гардеробщица избили школьника в Кемерово

27.04.2021, 9:30, Новости дня
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Уголовное дело возбуждено после появления в соцсетях видео, на котором сотрудница охраны в кемеровской школе несколько раз бьет ученика по голове, информирует пресс-служба следственного управления СК по Кузбассу.

В сообщении на сайте СК указывается, что следователи узнали из СМИ о конфликте в одной из школ Кемерово, в ходе которого сотрудница ЧОП и гардеробщица несколько раз ударили по голове ученика пятого класса.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Следствие установит, причинен ли вред здоровью ребенка, проанализирует причины и условия, способствовавшие конфликтной ситуации.

На видео школьник отказывается выйти из помещения, где находятся гардеробщица и сотрудница охраны. Женщины пытаются его вытолкать, но он сопротивляется, после чего сотрудница охраны несколько раз ударяет школьника по голове рукой.

В комментариях к записи ученики школы сообщили, что ребенок якобы грыз семечки, бросая шелуху на пол. Работники школы забрали у него семечки, чем он остался недоволен и попытался их вернуть, что якобы и послужило конфликта, который был заснят.

Ранее в Новосибирске школьнику сломали позвоночник за отказ снять брекеты.



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