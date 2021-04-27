 

В Украине вдвое увеличилось число смертей за сутки среди пациентов с COVID-19

27.04.2021, 8:30, Новости дня
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Скончались за 24 часа 432 пациента с COVID-19. Выздоровел 17 391 человек.

Сутками ранее в стране зафиксировали 5062 новых случая COVID-19 и 195 смертей.

С начала эпидемии в Украине, по данным СНБО, подтвердили 2 038 248 случаев коронавирусной инфекции, скончались 42 950 пациентов, выздоровели – 1 596 829.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Facebook, что 26 апреля госпитализировали 1650 украинцев.

За 24 часа провели в общей сложности 72 239 тестирований на коронавирус, из них 35 761 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (869) и Полтавской области (651).

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/916600055549657

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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