26 апреля боевики на Донбассе девять раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. […] В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение”, – говорится в сообщении.

Боевики также открывали огонь в понедельник в районе населенных пунктов Водяное (из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем), Гнутово (из минометов калибра 82 мм), Светлодарск (еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов), Павлополь (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Авдеевка (из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

“На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь”, – отметили в штабе ООС.

27 апреля по состоянию на 7.00 боевики, по данным пресс-центра, стреляли трижды – возле Водяного, Талаковки и Майорска. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

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