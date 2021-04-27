Степанов: У нас есть два кандидата в вакцины от коронавируса

“Что касается украинской разработки, украинской вакцины – у нас действительно есть уже два кандидата на вакцину. Один кандидат в вакцины, с которым мы были у президента 22 октября, – они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, то есть проходят все доклинические фазы [исследования], чтобы перейти на клиническую. У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат разработки, тоже мы считаем, что может быть кандидат в вакцины”, – сказал он.

Министр добавил, что для продолжения исследований в Украине необходимо открыть специальную лабораторию.

“В бюджете было предусмотрено [100 млн грн на] создание так называемого биокластера на строительство лаборатории PSL 3, которая нам нужна, и чего у нас нет”, – пояснил он.

Выделенных средств, по словам министра, недостаточно.

Контекст:20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, который является одним из разработчиков вакцины, заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали 528 тыс. прививок от коронавируса (около 1 тыс. за последние сутки). По данным системы мониторинга вакцинации СНБО, 25 апреля введено 522 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, всего – 24 тыс.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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