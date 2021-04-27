Россия совершила героический камбэк в матче с США на ЮЧМ по хоккею

Сборная РФ в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5, сообщили СМИ.

Как информирует «Чемпионат», матч первого игрового дня ЮЧМ-21 прошел в американском городе Фриско на стадионе «Комерика-центр».

Это не камбэк, это камбэчище! Итоговая статистика игры против американцев #россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/uMYqUqnSqd

— Хоккей РФ (@russiahockey) April 27, 2021

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная РФ выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Напомним, сообщалось, что власти США отказались пускать лидера российских юниоров Ивана Мирошниченко на ЮЧМ в Техасе.

Фантастический матч, наши семь заброшенных шайб, из них три (три!!!) дубля. Смотрим обзор, переводим дух #россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/Hq3cFPKce9

— Хоккей РФ (@russiahockey) April 27, 2021