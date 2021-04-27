Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России

Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях РФ и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники.

По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico.

Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия РФ и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам.

Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования».

Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.