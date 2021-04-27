 

Православная церковь Украины призвала людей из группы риска COVID-19 не ходить на Пасху в храмы

27.04.2021, 7:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как церковь мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать храмы, потому что у нас есть возможность приобщиться к богослужениям онлайн”, – сказал он.

Епифаний подчеркнул, что прихожанам следует “быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время”, и не подергать опасности заражения окружающих.

Предстоятель ПЦУ объяснил, что для снижения риска заразиться куличи в нынешнем году будут освящать на улице, а не в помещениях.

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.
Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.
В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19, заявил 23 апреля главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
25 апреля начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что проверки показали несоблюдение в церквях противоэпидемических правил.
На 26 апреля в стране подтвердили 2,03 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 42,5 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Канадский музей получил бутылку с водой возрастом более миллиарда лет

01.12 / «Так же загадочно, как и появился» — найденный в пустыне Юты монолит исчез

27.07 / Российские ученые пожаловались на систему распределения бюджетных мест в аспирантуре

19.12 / Девочка из РФ вошла топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

22.07 / Заложница рассказала о поведении луцкого террориста в захваченном автобусе

02.02 / Ткаченко объяснил, почему мешает властям Киева получить Гостиный двор

06.09 / Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым для обсуждения событий на Донбассе

26.09 / Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

03.04 / В Австралии создали робота-ящерицу для передвижения по крутым склонам

07.01 / Сторонники Трампа вошли в здание законодательного собрания Канзаса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика