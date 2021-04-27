Православная церковь Украины призвала людей из группы риска COVID-19 не ходить на Пасху в храмы

“Как церковь мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать храмы, потому что у нас есть возможность приобщиться к богослужениям онлайн”, – сказал он.

Епифаний подчеркнул, что прихожанам следует “быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время”, и не подергать опасности заражения окружающих.

Предстоятель ПЦУ объяснил, что для снижения риска заразиться куличи в нынешнем году будут освящать на улице, а не в помещениях.

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.

Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.

В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19, заявил 23 апреля главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

25 апреля начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что проверки показали несоблюдение в церквях противоэпидемических правил.

На 26 апреля в стране подтвердили 2,03 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 42,5 тыс. человек.

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