 

Неизвестные разбили и расписали краской 14 полицейских машин под Парижем

27.04.2021, 6:48, Новости дня
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В коммуне Рюнжи под Парижем вандалы разбили и расписали краской 14 полицейских машин, одну из них перевернули, сообщают СМИ.

Неизвестные в ночь на понедельник прорезали дыру в заборе и пробралась на парковку для спецтранспорта. У машин разбили фары и окна, на днище перевернутой машины прикрепили фигуру головы свиньи. Один из правоохранителей сообщил, что «даже конфетти раскидали, как будто у них тут был праздник», передает ТАСС со ссылкой на Parisien.

По предварительной версии, в погроме участвовали несовершеннолетние. Разбитые машины были в основном устаревшими, их собирались со временем утилизировать. Однако на стоянке были и вполне новые машины, в том числе принадлежащие местной жандармерии. Отмечается, что в свете убийства сотрудницы комиссариата в Рамбуйе власти намерены показать, что заботятся о безопасности правоохранителей.

На прошлой неделе злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа.

В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

В марте в пригороде Лиона произошли погромы и столкновения с полицией после того, как 13-летний подросток на угнанном скутере попал в ДТП.



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