Россия решила помочь Индии «Спутником V», а Соединенные Штаты – AstraZeneсa

Российский фонд прямых инвестиций и администрация США рассказали, какую помощь окажут Индии, где ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации в Индии, заявил: «Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая». При этом он подчеркнул, что Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины. Она является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V», передает РИА «Новости».

Белый дом сообщил, что США в ближайшее время начнут поставки медицинского кислорода, медикаментов и средств индивидуальной защиты в Индию. Кроме того, идет обсуждение возможностей поставок оборудования для производства кислорода, вентиляторов и тестов на COVID-19. Также США готовятся к поставкам в Индию материалов для производства вакцины AstraZeneсa и передачи Индии размещенного ранее заказа на вакцину этого производителя, передает ТАСС.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность предоставления другим государствам всех своих запасов вакцины AstraZeneca. Отмечается, что препарат AstraZeneca «не одобрен к применению в США». Специалисты правительства США изучат вопрос о том, безопасна ли эта вакцина. Перед отправкой американские власти «подтвердят, что такие дозы отвечают ожиданиям, которые связаны с качеством продукции».

Сейчас у США нет ни одной готовой дозы препарата от AstraZeneca. Как отметила Псаки, США рассчитывают, что по завершении процесса изучения вакцины будет доступно «примерно 10 млн доз». Это может произойти «в предстоящие недели». А в мае – июне в США, по словам Псаки, будет выпущено еще приблизительно 50 млн доз.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.