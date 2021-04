Пандемия COVID-19 продолжает усиливаться – ВОЗ

“Пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Заболеваемость повышается уже девятую неделю подряд, а количество смертей увеличивается шестую неделю подряд. Для сравнения: на прошлой неделе в мире было почти столько же случаев заболевания, сколько за первые пять месяцев пандемии”, – сказал он.

“Globally, the #COVID19 pandemic continues to intensify. Cases have now increased for the 9th straight week, & deaths have increased for the 6th straight week. To put it in perspective, there were almost as many cases last week as in the 1st 5 months of the pandemic”[email protected]

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2021

По данным ВОЗ, на 26 апреля в мире подтвердили почти 147 млн случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 794 тыс.

В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований входят США (более 31,7 млн), Индия (17,3 млн), Бразилия (14,3 млн), Франция (5,4 млн) и Россия (почти 4,8 млн).

С начала пандемии в мире скончались, по информации ВОЗ, 3,1 млн пациентов с COVID-19.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 27 апреля в мире сделали, по данным агентства Bloomberg, более 1,04 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация проходит в 172 странах.

