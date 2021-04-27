Стало известно об окружении военных США катерами Ирана в Персидском заливе

В начале апреля два судна Береговой охраны США были окружены в Персидском заливе военными катерами, которые, вероятно, принадлежали иранскому Корпусу стражей исламской революции, сообщают СМИ.

Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВМС США, к которым приписаны два американских судна, пишет, что 2 апреля американцев окружили три быстроходных боевых катера и судно обеспечения Harth 55. Они около трех часов сопровождали два американских судна, которые патрулировали международные воды в южной части Персидского залива.

При этом Harth 55 неоднократно пересекал курс движения американских судов «Мономой» и «Врангель», приближался к ним почти вплотную. Американским судам пришлось совершать маневры, чтобы не допустить столкновения. Военные США не раз выходили на связь с иранцами, однако получали неразборчивый ответ. Вашингтон считает, что инцидент носил «небезопасный и непрофессиональный» характер, передает ТАСС.

В 2016 году два катера ВМС США, следовавшие из Кувейта в Бахрейн, оказались в территориальных водах Ирана и были задержаны. Это произошло после того, как один из катеров вышел из строя. Позднее власти Ирана отпустили военнослужащих ВМС США.