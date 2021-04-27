 

Любителям «вечернего зажора» посоветовали использовать метод принцессы Дианы

27.04.2021, 4:58, Новости дня
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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как справиться с проблемой компульсивного переедания.

Накопившийся за день стресс многие люди вечером снимают с помощью слишком обильной еды. Мухина указала, что «это нарушение пищевого поведения, когда человек через рецептор ротовой полости, через активацию вкусовых рецепторов хочет получить некоторое количество эндорфина» и «отдохнуть от трудового дня», передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.

В таких случаях Мухина рекомендует следовать рецепту британской принцессы Дианы, которая определенное время страдала булимией – нервным расстройством, которое выражается, в частности, в повторяющихся приступах голода. Мухина сказала, что в таких ситуациях «очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать», не будет «лишних калорий».

«Такой «вечерний зажор» – это метод принцессы Дианы», – сказала Мухина, пояснив, что на переваривание пищи «организм тратит энергию», и «если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус». Однако она посоветовала не есть круглосуточно овощи с отрицательной калорийностью, поскольку это приведет к упадку сил.



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