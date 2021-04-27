Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба президента Франции.

В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул «необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия».

«Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы», – передает Le Figaro сообщение Елисейского дворца.

Накануне президент Франции обсудил урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министр Армении Николом Пашиняном.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.