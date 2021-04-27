 

Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху

27.04.2021, 3:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба президента Франции.

В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул «необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия».

«Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы», – передает Le Figaro сообщение Елисейского дворца.

Накануне президент Франции обсудил урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министр Армении Николом Пашиняном.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.03 / В деле Шевченко и Семенченко появился фигурант старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Рогоза

13.02 / Назван признак «тихого инфаркта»

04.01 / Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии

17.02 / Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны

15.10 / Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться

08.03 / Ученые открыли самый далекий квазар с мощным излучением

09.07 / Бабченко в РФ включили в список террористов и экстремистов

10.07 / Москва отреагировала на решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ по MH17

20.08 / Зеленский: Если рядом с Крымом будет цветущая, успешная Херсонская область, его возвращение произойдет гораздо быстрее

15.09 / Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью внесения залога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика