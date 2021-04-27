Госдеп обвинил парламент Молдавии в нападении на демократию

США осуждают решение парламента Молдавии отозвать с должности главу конституционного суда Домнику Маноле, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По его словам, «попытка парламента заменить председателя своим собственным кандидатом» стала «вопиющим нападением на демократические нормы» и «конституционный строй» Молдавии. Особенно США беспокоит то, что «мишенью» выбран конституционный суд, который «лишь недавно отстоял свою независимость после многих лет государственного контроля». Вашингтон призвал «лидеров и депутатов Молдавии уважать верховенство права, защищать свои демократические институты и совместно работать над решением стоящих перед страной проблем», передает ТАСС.

Напомним, парламент Молдавии отказался признать решение конституционного суда, который сообщил о необходимости роспуска законодательного органа. После этого глава государства Майя Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию. Парламент отозвал мандат у председателя КС Маноле и назначил нового судью – экс-прокурора Бориса Лупашку.