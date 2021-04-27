 

Госсекретарь США в мае может посетить Украину – СМИ

27.04.2021, 3:04, Новости дня
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Отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину самого высокопоставленного дипломата “дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника”.

Также визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и президента Владимира Зеленского, пока глава Белого дома в июне будет в Европе с визитом.

Контекст:В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.
18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.
В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.
Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.
Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.
15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Также США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.
Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. Также РФ объявила о высылке 10 сотрудников посольства США в Москве.
В апреле посол Украины в США Оксана Маркарова говорила, что Министерство иностранных дел, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи Байдена и Зеленского в США и (или) в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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