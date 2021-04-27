Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице

Следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году – «атаку российских агентов», сообщил глава кабмина Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.

Бабиш заверил, что «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Он признал, что у Земана есть «свой взгляд на это», но сам Бабиш «присоединился к тому, что сказал» первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом Бабиш заявил, что Земан «поддержал действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб».

Премьер сказал, что прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Бабиш сообщил, что обсудил с ним инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он сообщил Земану о поддержке странами Вишеградской группы и со стороны НАТО, передает ТАСС.

Напомним, Бабиш, обвиняя Москву в причастности к событиям во Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. Однако Земан заявил, что премьера поддержал только потому, что «не любит офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы». При этом в качестве примера привел ЦРУ. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб.