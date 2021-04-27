 

Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице

27.04.2021, 2:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году – «атаку российских агентов», сообщил глава кабмина Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.

Бабиш заверил, что «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Он признал, что у Земана есть «свой взгляд на это», но сам Бабиш «присоединился к тому, что сказал» первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом Бабиш заявил, что Земан «поддержал действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб».

Премьер сказал, что прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Бабиш сообщил, что обсудил с ним инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он сообщил Земану о поддержке странами Вишеградской группы и со стороны НАТО, передает ТАСС.

Напомним, Бабиш, обвиняя Москву в причастности к событиям во Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. Однако Земан заявил, что премьера поддержал только потому, что «не любит офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы». При этом в качестве примера привел ЦРУ. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / Степанов: Мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса

23.09 / Кабмин отменил 36 документов, которые регулировали бизнес в Украине

24.07 / Ослабление США назвали «постоянной целью» России

27.02 / В Воронеже женщина убила своих детей и покончила с собой

14.11 / Вспышку желтой лихорадки зафиксировали в Нигерии

17.10 / Азербайджан выразил протест РФ из-за визита Милонова в Карабах

19.12 / Госгеонедр перезапустило крупнейшее газовое месторождение в Украине

09.03 / Сингапурская авиакомпания запускает приложение для мониторинга здоровья пассажиров

09.10 / Эксперт прогнозирует высокую политическую конкуренцию на выборах в Госдуму 2021 года

11.08 / Тихановская призвала белорусов не устраивать акции протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика