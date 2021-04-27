Депутат Рады захотел «расшатать» Россию с помощью «олигархической оппозиции»

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что появление «олигархической оппозиции» в РФ помогло бы Украине.

Он подчеркнул, что «Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины». По мнению Фролова, «единственный вариант расшатать эту власть в России» – появление «какой-то, возможно, олигархической оппозиции, которые хотят не терять от санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».