Зеленский поручил организовать встречу с Путиным, Кива защитил диссертацию, церемония “Оскара” состоялась. Главное за день

Годовщина трагедии на ЧАЭС

Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, в Украине произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции.

Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ по аварии на Чернобыльской АЭС.

1,6 млн пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы находятся под наблюдением медиков, заявили в Минздраве.

Министерство культуры Украины работает над тем, чтобы Чернобыльская зона отчуждения была внесена в список мирового наследия ЮНЕСКО, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко. В Припяти в годовщину аварии на ЧАЭС прошла художественная акция, украинские певцы записали песню.

В Чернобыльской зоне отчуждения планируют построить современный контрольно-пропускной пункт, музей и места отдыха, сообщили в Офисе президента.

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать его встречу с главой РФ. По словам Зеленского, “все идет к тому, что встреча с Путиным состоится”.

Ермак, в свою очередь, сообщил, что в Киев Путина приглашать не будут.

Президент Украины также предложил включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. В Кремле считают это предложение “тревожным сигналом”.

В девяти регионах Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

В воскресенье, 25 апреля, в Украине сделали немногим более 1 тыс. прививок от COVID-19. Обе дозы вакцины от коронавируса по-прежнему получили только пять украинцев, двое из них первую прививку получили за границей.

Госпродпотребслужба опасается, что через месяц в стране может появиться новый штамм коронавируса, который циркулирует в Индии и Турции.

Кива защитил диссертацию

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления”. Члены комиссии проголосовали единодушно: 13 – “за”. “Против” не проголосовал никто. На защите нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет обсудить его диссертацию.

На вопрос журналиста, зачем Киве быть ученым, нардеп сказал: “Чтобы в свое время руководить своей страной”.

Защита диссертации скандально известным нардепом вызвала бурную реакцию в соцсетях. А львовский ученый, кандидат медицинских наук Александр Ябчанка сжег свою диссертацию в знак протеста.

Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию и обнаружили в ней “много воды”, фрагменты, “лишенные смысла”, а также поддельные сопроводительные документы.

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Россия выдворяет сотрудника украинского посольства

Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. Украина в ближайшее время вышлет российского дипломата по принципу взаимности.

В России украинца Марченко приговорили к 10 годам колонии за “шпионаж”

Александра Марченко в России обвиняют в контрабанде оружия и шпионаже, ему присудили 10 лет колонии строгого режима. Сам он заявляет, что дело сфабриковано с применением угроз и пыток. Правозащитный центр “Мемориал” признал Марченко политзаключенным.

Великобритания ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского

Великобритания 26 апреля внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с делом погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением из российского бюджета $230 млн, которое расследовал Магнитский.

Взрывы в Чехии могли быть частью операции ГРУ РФ против Украины

Взрывы в чешской Врбетице в 2014 году были частью операции ГРУ России, целью которой было подорвать возможности Украины по закупке оружия и боеприпасов, необходимых для обороны в войне на Донбассе. Об этом говорится в совместном расследовании проекта Bellingcat, The Insider и Respekt.cz.

В Лос-Анджелесе прошел “Оскар”

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии, перенесенная из-за пандемии коронавирусной инфекции, стал известен полный список лауреатов премии. “ГОРДОН” вел текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

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