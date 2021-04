Прототип кроссовок Nike Air от Канье Уэста продали за $1,8 млн

Обувь продали за $1,8 млн.

“Приобретено платформой для инвестирования в кроссовки raresapp”, – отметили в твите.

World Record: This pair of Kanye West ‘Grammy Worn’ Nike Air Yeezy 1 Prototypes from 2008 sold for * 1.8 million today. Acquired by sneaker investing platform @raresapp via private sale, the pair set a new world record price for a pair of sneakers. https://t.co/bdgKtrHLY2

— Sotheby’s (@Sothebys) April 26, 2021

На странице raresapp в Twitter 26 апреля написали, что культовые кроссовки Уэста – частица истории.

“Our goal in purchasing such an iconic shoe – and a piece of history – is to increase accessibility and empower the communities that birthed sneaker culture with the tools to gain financial freedom through RARES,” said Gerome Sapp, RARES co-founder & CEO. https://t.co/qAdhY3mrfq

— Nick DePaula (@NickDePaula) April 26, 2021

Кроссовки Air Yeezy вошли в историю моды после выступления Уэста в 2008 году на 50-й церемонии премии “Грэмми”, это была одна из первых коллабораций спортивного бренда с человеком не из мира спорта.

