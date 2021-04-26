Украина объявила о размещении евробондов на 1,25 млрд долларов

Киев размещает еврооблигации на 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году, сообщил украинский минфин.

Объявлено о «прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов». При этом «доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых». Украинская сторона ждет, что Standard & Poor’s и Fitch присвоят выпуску рейтинг «В». Расчеты ожидаются 30 апреля, передает ТАСС.

Минфин указал, что «выполняет план государственных внешних заимствований» на 2021 год. Основную часть плана собираются реализовать «за счет льготного финансирования от международных партнеров».

В сентябре Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов. В декабре Киев дополнительно разместил еврооблигаций на 600 млн долларов.