Сенат Чехии планирует обвинить президента в госизмене из-за взрывов во Врбетице
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“В первую очередь нужно собрать воедино [информацию] и посмотреть, как эксперты видят ситуацию”, – сказал он.
Сенаторы обсудят предложение о подаче иска против Земана 27 апреля. Об этом написали в Twitter на странице Senátorský klub ODS a TOP 09.
“Шаги, предпринятые президентом республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской республики. Эти шаги больше нельзя игнорировать”, – отметили в сообщении.
Senátorský klub ODS a TOP 09 se bude v úterý na svém jednání zabývat návrhem podání * aloby na prezidenta Miloše Zemana. Kroky prezidenta republiky v posledních dnech ukazují, * e prezident nejedná v zájmu * eské republiky. Tyto kroky není mo * né dále p * ehlí * et. https://t.co/cQF7nSLk0n
— Senátorský klub ODS a TOP 09 (@KlubODSaTOP) April 26, 2021
Земан 25 апреля заявил, что Служба безопасности и информации (BIS) Чехии не имеет доказательств присутствия российских агентов в районе деревни Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов в октябре 2014 года.
Контекст:В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
Журналисты-расследователи писали, что ко взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров.
Более того, по данным СМИ, сотрудники этого же подразделения ГРУ могут быть причастны и ко взрывам на складах боеприпасов в Болгарии. Присутствие некоторых из них в Болгарии также совпало с отравлением самого Гебрева в 2015 году.
Скандал со взрывами в Чехии привел к тому, что 18 российских дипломатов выслали из страны, так как они “были идентифицированы как офицеры российских спецслужб”. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.
21 апреля глава МВД и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет