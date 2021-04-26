 

Сенат Чехии планирует обвинить президента в госизмене из-за взрывов во Врбетице

26.04.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В первую очередь нужно собрать воедино [информацию] и посмотреть, как эксперты видят ситуацию”, – сказал он.

Сенаторы обсудят предложение о подаче иска против Земана 27 апреля. Об этом написали в Twitter на странице Senátorský klub ODS a TOP 09.

“Шаги, предпринятые президентом республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской республики. Эти шаги больше нельзя игнорировать”, – отметили в сообщении.

Senátorský klub ODS a TOP 09 se bude v úterý na svém jednání zabývat návrhem podání * aloby na prezidenta Miloše Zemana. Kroky prezidenta republiky v posledních dnech ukazují, * e prezident nejedná v zájmu * eské republiky. Tyto kroky není mo * né dále p * ehlí * et. https://t.co/cQF7nSLk0n

— Senátorský klub ODS a TOP 09 (@KlubODSaTOP) April 26, 2021

Земан 25 апреля заявил, что Служба безопасности и информации (BIS) Чехии не имеет доказательств присутствия российских агентов в районе деревни Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов в октябре 2014 года.

Контекст:В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
Журналисты-расследователи писали, что ко взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров.
Более того, по данным СМИ, сотрудники этого же подразделения ГРУ могут быть причастны и ко взрывам на складах боеприпасов в Болгарии. Присутствие некоторых из них в Болгарии также совпало с отравлением самого Гебрева в 2015 году.
Скандал со взрывами в Чехии привел к тому, что 18 российских дипломатов выслали из страны, так как они “были идентифицированы как офицеры российских спецслужб”. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.
21 апреля глава МВД и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Тренер “Крыльев Советов” Талалаев: нам поможет не чудо, а работа

21.08 / Российский астроном открыл новую комету и астероид

12.09 / “Процесс движется, саммит состоится”. Ермак прокомментировал переговоры в нормандском формате

18.03 / Бабкин отреагировал на заявление жены о его многочисленных изменах

22.01 / Немецкий политик – Германия должна дать импульс сближению Европы с Россией

17.02 / Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу»

30.01 / В РФ создана нейросеть для наблюдения за лесными массивами

30.12 / Компания Xiaomi представила флагманский роутер по цене 90 долларов

16.07 / Борис Джонсон предложил перевезти парламент из Лондона пока Вестминстер на реконструкции

30.10 / Токио подтвердил неизменность позиции в переговорах с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика