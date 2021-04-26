Сенат Чехии планирует обвинить президента в госизмене из-за взрывов во Врбетице

“В первую очередь нужно собрать воедино [информацию] и посмотреть, как эксперты видят ситуацию”, – сказал он.

Сенаторы обсудят предложение о подаче иска против Земана 27 апреля. Об этом написали в Twitter на странице Senátorský klub ODS a TOP 09.

“Шаги, предпринятые президентом республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской республики. Эти шаги больше нельзя игнорировать”, – отметили в сообщении.

Senátorský klub ODS a TOP 09 se bude v úterý na svém jednání zabývat návrhem podání * aloby na prezidenta Miloše Zemana. Kroky prezidenta republiky v posledních dnech ukazují, * e prezident nejedná v zájmu * eské republiky. Tyto kroky není mo * né dále p * ehlí * et. https://t.co/cQF7nSLk0n

— Senátorský klub ODS a TOP 09 (@KlubODSaTOP) April 26, 2021

Земан 25 апреля заявил, что Служба безопасности и информации (BIS) Чехии не имеет доказательств присутствия российских агентов в районе деревни Врбетице в момент взрыва на складе боеприпасов в октябре 2014 года.

Контекст:В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.

Журналисты-расследователи писали, что ко взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров.

Более того, по данным СМИ, сотрудники этого же подразделения ГРУ могут быть причастны и ко взрывам на складах боеприпасов в Болгарии. Присутствие некоторых из них в Болгарии также совпало с отравлением самого Гебрева в 2015 году.

Скандал со взрывами в Чехии привел к тому, что 18 российских дипломатов выслали из страны, так как они “были идентифицированы как офицеры российских спецслужб”. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля глава МВД и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.

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