 

Украинский военный 26 апреля получил ренение на Донбассе

26.04.2021, 20:46, Новости дня
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“В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение”, – заявили в пресс-центре.

Военнослужащего эвакуировали и оказали медпомощь.

“Состояние здоровья защитника – удовлетворительное”, – добавили в ОТУ “Север”.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/828407507760544


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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