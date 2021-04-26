Украинский военный 26 апреля получил ренение на Донбассе
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“В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение”, – заявили в пресс-центре.
Военнослужащего эвакуировали и оказали медпомощь.
“Состояние здоровья защитника – удовлетворительное”, – добавили в ОТУ “Север”.
https://www.facebook.com/otupivnich/posts/828407507760544
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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