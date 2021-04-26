Украинский военный 26 апреля получил ренение на Донбассе

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение”, – заявили в пресс-центре.

Военнослужащего эвакуировали и оказали медпомощь.

“Состояние здоровья защитника – удовлетворительное”, – добавили в ОТУ “Север”.

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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