Взрывы в Чехии могли быть частью операции ГРУ РФ против Украины – Bellingcat

По данным расследователей, операция началась вскоре после июля 2014 года. Скорее всего, ею занимались сотрудники секретного подразделения 29155 в Москве. Газета The New York Times писала, что это подразделение действует в Европе на постоянной основе и специализируется на сборе данных, убийствах, диверсиях, подрывах.

В спецоперацию входило несколько смежных операций: взрывы на складах в Чехии, отравление нервно-паралитическим веществом “Новичок” торговца оружием Эмилиана Гебрева и, вероятно, по меньшей мере один из трех взрывов на складах в Болгарии в начале-середине 2015 года.

Сообщается, что компания Гебрева EMCO сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году – в ЕС было только два завода-производителя, которые производили новейшие боеприпасов, совместимые с оружием советских времен, особенно крупнокалиберным (от 120 до 152 мм), и “другая компания находилась под эффективным контролем России”. Таким образом, EMCO оставалась единственным возможным поставщиком боеприпасов для украинской армии за рубежом.

Расследователи Bellingcat проанализировали записи телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что несколько сотрудников подразделения 29155 активно общались с российскими военными на Донбассе и местными главарями боевиков в 2014-2015 годах.

“Естественно ожидать, что секретное диверсионное подразделение Министерства обороны [России] будет уделять приоритетное внимание уменьшению обороноспособности противников России в военное время”, – отмечают в Bellingcat.

По данным источников расследователей, российская военная разведка обращалась к торговцам оружием, чьи боеприпасы могла бы купить украинская армия, и предлагали значительно более высокие цены, чтобы выкупить товар раньше Украины. Журналисты обратили внимание на то, что российские шпионы улетели через день после того, как получили отказ от ЕМСО обсуждать продажу снарядов. “Отказ мог спровоцировать (очевидно, неверный) вывод ГРУ о том, что эти запасы уже были предварительно выставлены на продажу Украине”, – говорят расследователи.

The Insider приводит хронологию: ГРУшники Анатолий Чепига и Александр Мишкин связывались с компанией Imex, занимавшейся хранением оружия во Врбетице, и хотели встретиться с Гебревым непременно до 15 октября. Гебрева встреча не заинтересовала. 16 октября 2014 года в 9:25 утра прогремел взрыв. Через несколько минут после взрыва Чепига и Мишкин сели на борт своего рейса “Аэрофлота” из Вены в Москву. Двое других офицеров ГРУ, генерал Аверьянов и подполковник Николай Ежов, позже в тот же день вернулись в Вену и направились прямо в аэропорт.

Инфографика: bellingcat.com

Контекст:Компании Гебрева принадлежали боеприпасы на складах чешской деревни Врбетице. В 2014 году один из этих складов, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, взорвался. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.

Журналисты-расследователи писали, что ко взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров.

Более того, по данным СМИ, сотрудники этого же подразделения ГРУ могут быть причастны и ко взрывам на складах боеприпасов в Болгарии. Присутствие некоторых из них в Болгарии также совпало с отравлением самого Гебрева в 2015 году.

Скандал со взрывами в Чехии привел к тому, что 18 российских дипломатов выслали из страны, так как они “были идентифицированы как офицеры российских спецслужб”. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля глава МВД и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.

По данным расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и немецкого Der Spiegel, к отравлению Гебрева причастны восемь офицеров Главного разведывательного управления минобороны России. Журналисты установили, что время попытки отравления Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев, известный как Сергей Федотов. Этот же человек мог участвовать в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении Гебрева и объявила их в международный розыск. Вначале болгарская сторона не назвала их имен, но позже уточнила, что речь идет о Федотове, а также о Георгии Горшкове и Сергее Павлове (по данным СМИ, их настоящие имена – Петр Борисов и Сергей Лютенко, предположительно, они тоже являются сотрудниками ГРУ).

По данным болгарской прокуратуры, Гебрева отравили при помощи “неопознанного фосфорорганического вещества”. Финский институт по проверке Конвенции о химическом оружии, куда Гебрев отправил образцы для испытаний, пришел к выводу, что его пытались убить ядом, принадлежащем к группе нервно-паралитических агентов “Новичок” (этим веществом отравили Скрипалей).

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев продавал оружие Украине после 2014 года. Один нынешний и один бывший украинский чиновник на условиях анонимности сообщили NYT, что компания Гебрева EMCO в 2014 году подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. Компания ранее опровергала, что боеприпасы на чешских складах предназначались на экспорт.

—