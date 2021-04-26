Рогозин оценил перспективу перекрестных с США полетов на орбиту

Российские космонавты не будут отправляться в космос только на американских кораблях, но возможны перекрестные полеты не на коммерческой основе, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Готовы ли мы отказаться от своего корабля и пересесть на Crew Dragon и Starliner? Я уже ответил: нет. Наш корабль имеет прекрасную статистику надежности и безопасности, умеет летать до МКС, в отличие от конкурентов, всего за рекордные три часа, имеет бытовой отсек для отдыха космонавтов в случае, если придется задержаться на орбите», – сообщил Рогозин в соцсетях, передает ТАСС.

Он добавил, что стоимость кресла в «Союзе» дешевле предложений от конкурентов, эта цена таковой и останется. В 2023 году стартуют летные испытания «лунного» многоразового пилотируемого корабля «Орел», потому госкорпорации не нужны чужие услуги.

«Да и предложение летать на Starliner выглядит странно. Испытания этого корабля производства Boeing закончились неудачей, в сентябре НАСА планирует его снова испытать, но опять же без экипажа. Поэтому фантазировать на тему полетов на этом корабле явно преждевременно», – указал гендиректор Роскосмоса.

Вместе с тем он допустил, что возможны перекрестные полеты российских космонавтов на американских кораблях и полеты американских астронавтов на российских «Союзах» не на коммерческой основе, а с помощью взаимозачетов за кресла.

«Но еще раз оговорюсь, наши специалисты должны подтвердить мне, что американские корабли прошли все необходимые летные испытания и обеспечивают самое главное в пилотируемой космонавтике – безопасность экипажа», – указал Рогозин.

По его словам, возможность перекрестных полетов полезна с точки зрения технического резервирования и поддержания партнерства в космосе.

Ранее глава Роскосмоса заявлял, что РФ приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.

Глава РАН Александр Сергеев отмечал, что РФ придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.