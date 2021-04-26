Полиция Бали разыскивает снявшую на вулкане порно россиянку

Полиция Индонезии разыскивает россиянку, которая снялась в порнографическом видео на вершине священного для жителей Бали вулкана Гунунг-Батур и выложила ролик на крупнейший порнохостинг.

Как информирует местное издание Coconuts Bali, видео набрало более миллиона просмотров на Pornhub, но в настоящее время удалено.

По версии следствия, ролик был снят еще год назад. Однако он недавно был опубликован в популярных сообществах на Бали и распространился в Индонезии. Пользователи Сети поспешили указать, что видео было снято на горе Батур, которая считается одним из самых священных мест на Бали. Указывается, что снявшуюся в ролике девушку идентифицировали, как российскую модель. Правоохранители выясняют, остаются ли до сих пор на острове задействованные в съемках туристы.

«Наши офицеры вычислили точное место съемки – на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане», – сообщил представитель полиции.

Отмечается, что задействованные в съемках непристойного видео лица могут быть обвинены в соответствии с уголовным кодексом Индонезии. Максимальное наказание за данное преступление составляет два года и восемь месяцев тюремного заключения.

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Публикация от BALI_UNDERCOVER (@jeg.bali)