 

“Место, которое перевернуло мир”. Ткаченко сообщил, что Минкульт движется к внесению Чернобыльской зоны в список ЮНЕСКО

26.04.2021, 18:58, Новости дня
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“Чернобыль. Место, которое когда-то было перспективным и прорывным, в несколько минут перевернуло мир с ног на голову… Сейчас Чернобыль все еще вызывает мурашки на коже. 35 лет после. Сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на город-призрак и зону отчуждения, которая хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалиптического фильма, но не является декорацией… Мы с МКИП движемся к внесению зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все”, – написал Ткаченко.

Он также сообщил, что к годовщине Чернобыльской катастрофы запланирован ряд мероприятий.

Так, при поддержке Минкульта на ВДНХ в Киеве откроется выставка “Чернобыль. Путешествие”. Она будет состоять из семи блоков – среди них архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, VR-путешествие в Чернобыль. Выставку можно будет посетить после снятия карантина.

Также состав украинских исполнителей по инициативе министерства записал аудио “Вальс 86”, приуроченное к годовщине трагедии. Песню исполнили Алексей Потапенко, группа Mozgi, Сергей Бабкин, Надежда Дорофеева, Тарас Тополя, Алина Паш и Юлия Санина.

Контекст:Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.
О желании внести отдельные объекты Чернобыльской зоны отчуждения в список всемирного наследия ЮНЕСКО Ткаченко заявил в ноябре 2020 года. Позднее он сообщил о желании сделать объектом защиты ООН всю 30-километровую территорию вокруг заброшенной атомной электростанции. Министр пояснил, что перед подачей заявки в ООН объекты, находящиеся под защитой ЮНЕСКО, должны быть включены в список национального культурного и исторического наследия.
Документы госархива СБУ об аварии в Чернобыле внесли в реестр ЮНЕСКО в июне 2018 года.
10 июля 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы”. Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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