Видео: Иранцы нагрубили Лаврову и России
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Западные СМИ опубликовали скандальное заявление главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о том, как он переходил на «грубый и недипломатичный язык» в разговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, и о том, что Москва якобы пыталась сорвать ядерную сделку Ирана и США, заключенную при Бараке Обаме. В МИД Ирана по сути подтвердили часть сказанного Зарифом. Что происходит?
Теги:
ядерное оружие
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Иран
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Россия и Иран
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Дмитрий Бавырин
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