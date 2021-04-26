 

Видео: Иранцы нагрубили Лаврову и России

26.04.2021, 18:42, Новости дня
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Западные СМИ опубликовали скандальное заявление главы МИД Ирана Мохаммада Зарифа о том, как он переходил на «грубый и недипломатичный язык» в разговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, и о том, что Москва якобы пыталась сорвать ядерную сделку Ирана и США, заключенную при Бараке Обаме. В МИД Ирана по сути подтвердили часть сказанного Зарифом. Что происходит?

Теги: 

ядерное оружие
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Иран
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Россия и Иран
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Дмитрий Бавырин



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