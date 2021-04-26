Хищения в “Укроборонпроме”. Дело Гладковского-младшего передали в суд – САП

Фигуранта обвиняют в получении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от государственной компании “Укрспецэкспорт” в пользу госпредприятия “Житомирский бронетанковый завод”.

Ожидалось, что за эти деньги завод оплатит договора с компанией “Оптимумспецдеталь”.

“Результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП ЖБТЗ, а затем на счета ООО “Оптимумспецдеталь” в сумме 7 100 196 грн. После легализации полученных средств, лицо за свои “услуги” получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. грн”, – сказано в сообщении.

Имени обвиняемого в релизе не указывают, но судя по обстоятельствам, речь идет об Игоре Гладковском, сыне бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Кроме того, в релизе сказано, что близкий родственник фигуранта в 2016 году занимал должность в СНБО и в межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Расследование в этом производстве завершено. Обвинение в отношении Гладковского-младшего передали в Высший антикоррупционный суд.

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Контекст:22 апреля этого года Игоря Гладковского объявили в розыск, в ночь на 26 апреля он вернулся в Украину и утром 26 апреля пришел в САП, где ему вручили обвинение по делу “Оптимумспецдетали”.

По данным следствия, Гладковский-младший вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна “Укроборонпром” с использованием ООО “Оптимумспецдеталь” и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну “Укроборонпром” поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн. Всего правоохранители установили восемь участников коррупционной схемы: двое из них уже осуждены, двое находятся в статусе подозреваемых, дела еще четверых рассматривают в суде, сообщили в НАБУ.

Подозрение в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины) Гладковскому-младшему вручили 21 декабря прошлого года. 28 декабря расследование в отношении него завершили.

Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна “Укроборонпром”.

17 октября 2019 года Гладковского-старшего в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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