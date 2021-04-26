Корниенко призвал коллег исключить из фракции “Слуги народа” нардепа Шевченко

Он сказал, что поставил подпись за исключение Шевченко.

“И советую это сделать всем коллегам, несмотря на дискуссию, которая публично идет во фракции. Определенные депутаты не поддерживают это решение, говорят, что он сам должен уйти”, – отметил глава партии.

Он также подчеркнул, что Шевченко сам просит исключить его из фракции.

“Я думаю, если человек просит исключить, не надо обременять друг друга последующим сосуществованием”, – заявил Корниенко.

22 апреля Шевченко заявил, что ожидает изгнания из фракции.

“Я за это поблагодарю и пойду в свой открытый политический путь и буду создавать свой новый политический проект”, – сказал он.

Шевченко 23 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” признался, что искренне любит Лукашенко как человека и политика. Нардеп объяснил свой визит в Беларусь тем, что хотел помочь Украине решить экономические проблемы с Беларусью.

Контекст:Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла постановление относительно событий в Беларуси, в котором заявила, что президентские выборы там не были ни свободными, ни честными, и осудила применение силовиками Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Всего за проголосовали 228 депутатов, среди них – 151 депутат из фракции “Слуга народа”. Шевченко во время голосования отсутствовал.

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.

Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы.

В конце 2020 года глава фракции Давид Арахамия рассказывал, что Шевченко, который тогда также был в поездке в Беларуси, “каждые три дня” просит исключить его. “А я говорю: “Нет, будешь мучиться до самого конца”. Вот я думаю, что он по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло”, – сказал Арахамия.

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