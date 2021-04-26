Два больших десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море после учений

В ВС РФ отметили, что эти корабли продолжают действовать в акватории Черного моря “в соответствии с планами дальнего похода”.

Как заявили в пресс-службе, в учениях на минувшей неделе экипажи “Александра Отраковского” и “Кондопоги” отрабатывали задачи совместно с войсками Южного военного округа РФ.

По данным российского минобороны, в Черное море на маневры заходили большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

14 апреля стало известно, что ракетные и десантные корабли Черноморского флота России вошли в Черное море и собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки.

19 апреля верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., позже Европейская служба внешних связей скорректировала цифру до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точные данные, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Россия наращивала численность своих войск не только на границе с Украиной и оккупированных территориях, но и в море. В связи с этим Украина видела угрозу своей безопасности на трех направлениях – на Донбассе, на севере, а также на юге.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

26 апреля пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила, что артиллеристы ВМС ВСУ провели учения, в ходе которых отработали оборону морского побережья.

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