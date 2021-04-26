 

В Хабаровском крае началось голосование за проекты по благоустройству

26.04.2021, 17:48, Новости дня
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Жители Хабаровского края начали голосовать за проекты благоустройства, на выбор им предложили 102 проекта, свой голос также отдал и врио главы региона Михаил Дегтярев.

«Качественное благоустройство возможно только при участии самих людей. Единая платформа для голосования за объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в соседнем парке», – цитирует Дегтярева «Амурпресс».

Проголосовать можно на портале https://27.gorodsreda.ru/. Сейчас предстоит определить, какие скверы, парки, детские площадки и другие общественные территории будут приведены в порядок в 2022 году. Свой выбор можно сделать до 30 мая.

Представлены 259 объектов в 53 муниципальных образованиях края, из которых будет отобран путем голосования 91. К примеру, в Хабаровске представлены 20 территорий в разных районах города, в Комсомольске-на-Амуре – 21 общественная территория.

«Дегтярев последовательно внедряет лучшие управленческие практики, распространенные в стране. Так помимо оперативно выявления и отработки жалоб, в Хабаровском крае с помощью цифровых платформ спрашивают мнение жителей о вопросах благоустройства. Такие голосования помогают региональным властям лучше понять, что требуется людям и, соответственно, разумнее тратить деньги», – отметил политолог Валерий Чудесов.



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