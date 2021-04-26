 

Хранилище отработавшего топлива «сухого» типа запустили на Чернобыльской АЭС

26.04.2021, 16:00, Новости дня
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На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2), церемония передачи предприятию лицензии на использование хранилища транслировалась в эфире телеканала «Украина 24».

«Очень важно, что сегодня вручают лицензию на содержание нового, современного типа, более технологичного и безопасного хранилища, срок эксплуатации его до 100 лет», – передает ТАСС слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы республики, украинские власти преследуют цель «трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения» и не допустить повторения катастрофы, аналогичной той, что произошла на ЧАЭС в 1986 году.

Как уточняется в сообщении, ХОЯТ-2 строилось 20 лет и соответствует нормам ядерной и радиационной безопасности. Оно может сохранять отработавшее ядерное топливо на протяжении 100 лет. Отмечается, что за время эксплуатации станции накопилось более 21 тыс. отработавших тепловыделяющих сборок ядерного топлива – сейчас они хранятся в ХОЯТ «мокрого» типа. Стоимость строительства нового хранилища составила 412,8 млн евро, инвестировал в проект Европейский банко реконструкции и развития, возведением ХОЯТ-2 занималась американская компания Holtec International.

Ранее Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации.

Российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как события в Чернобыле изменили к лучшему российскую ядерную энергетику.



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