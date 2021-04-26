 

Кипр разрешил въезд привитым «Спутником V» россиянам 10 мая

26.04.2021, 16:00, Новости дня
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Туристы, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», смогут прилетать на Кипр без теста на коронавирус с 10 мая, сообщил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.

По его словам, отсутствие одобрения вакцины «Спутник V» со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как между Брюсселем и Москвой ведутся соответствующие переговоры, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Альфа».

Пердиос добавил, что это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей.

Напомним, министерство здравоохранения Республики Кипр с 1 апреля официально перевело Россию в число стран, откуда на остров можно приезжать туристам, свидетельствует еженедельно обновляемый реестр деления минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.

Ранее эксперты туротрасли посоветовали россиянам заранее планировать поездки за границу в майские праздники, поскольку в это время ожидается серьезный ажиотаж и рост цен на путевки.



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