Актрису Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, в этом году актрисе исполнится 81 год.

«Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», – рассказал источник в больнице, сообщается на сайте kp.ru.

При этом друг артистки Иван Николаев не смог подтвердить изданию эту информацию, он посоветовал обратиться с этим вопросом к сыну Светличной, с которым актриса недавно помирилась. «Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте. Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим», – сказал он.

В ноябре 2020 года Светличная также была госпитализирована в столичную больницу с подозрением на инсульт. Тогда он рассказала, что ее плохое самочувствие связано с полученной в июле травмой: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.