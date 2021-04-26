 

Актрису Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт

26.04.2021, 16:00, Новости дня
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Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, в этом году актрисе исполнится 81 год.

«Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», – рассказал источник в больнице, сообщается на сайте kp.ru.

При этом друг артистки Иван Николаев не смог подтвердить изданию эту информацию, он посоветовал обратиться с этим вопросом к сыну Светличной, с которым актриса недавно помирилась. «Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте. Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим», – сказал он.

В ноябре 2020 года Светличная также была госпитализирована в столичную больницу с подозрением на инсульт. Тогда он рассказала, что ее плохое самочувствие связано с полученной в июле травмой: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.



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